Modica, cadono con lo scooter: ragazza trasferita in elisoccorso

Incidente stradale domenica pomeriggio in contrada Passogatta a Modica. Un ragazzo e una ragazza, a bordo di uno scooter, sono finiti rovinosamente sull'asfalto: il giovane che guidava lo scooter è rimasto illeso mentre la ragazza che era sul sellino posteriore, è rimasta ferita. Trasportata dal 118 all'ospedale di Modica è stata sottoposta ai primi accertamenti. I medici hanno, quindi, deciso il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center di Catania. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.