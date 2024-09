Chiaramonte Gulfi, Tir si ribalta sulla strada per Roccazzo: ferito camionista

Incidente stradale autonomo questa mattina sulla strada provinciale 5, in contrada Roccazzo, a Chiaramonte Gulfi. Un Tir per cause ancora da accertare si è ribaltato su un fianco finendo sul terreno a bordo della carreggiata. Ferito seppur in maniera lieve il conducente del mezzo pesante che trasportava imballaggi di cartone. L’uomo, 38 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore per rimuovere in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto, Polizia Municipale, Polstrada e vigili del fuoco.

(Foto Franco Assenza)