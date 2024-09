Otto persone arrestate a Roma per spaccio di stupefacenti

Sono 8 le persone arrestate dalla Polizia di Stato di Roma, in circostanze diverse, nelle ultime ore, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato Colombo e del commissariato Appio, a seguito di un'attivita' investigativa, sono venuti a conoscenza dell'attivita' di spaccio posta in essere da un 51enne in localita' Ardea. A seguito di un servizio di osservazione e una volta individuata l'autovettura utilizzata dall'uomo, quest'ultimo e' stato fermato per un controllo e sul sedile anteriore passeggero e' stata rinvenuta una busta contenente 1940 grammi di hashish e 135 grammi di marijuana. Mentre, dopo un controllo nell'abitazione dell'uomo, e' stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nonche' materiale per il confezionamento. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 4 kg di hashish, 510 grammi di marijuana e 48 grammi di cocaina. Al termine delle attivita' di rito, il 51enne e' stato arrestato. Inoltre, nell'ambito dei servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti del VI Distretto Casilino hanno arrestato un 40enne proveniente dalla Libia e un 19enne italiano. Gli agenti, a seguito di un servizio di osservazione, hanno appurato che i due uomini cedevano sostanza stupefacente nei pressi di via Aldo Capitini, dov'e' presente una nota piazza di spaccio. Bloccati dagli agenti, sono stati trovati in possesso di 16 grammi di cocaina suddivisa in 46 involucri. I poliziotti del VII Distretto San Giovanni hanno arrestato un 35enne italiano sorpreso, a bordo della sua autovettura, nel corso della cessione di sostanza stupefacente. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 70 euro, probabile provento della vendita della droga, e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati 55 involucri di cocaina del peso di 33 grammi e 430 euro in contanti. I poliziotti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, a seguito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 54enne romano il quale utilizzava come 'base' di spaccio il proprio garage. I precedenti servizi di osservazione e pedinamento messi in atto dagli agenti hanno permesso di notare l'uomo che, piu' volte, a bordo della sua macchina, adibita a servizio pubblico, una volta parcheggiata la stessa all'interno del suo box, ne usciva guardandosi attorno per vedere se qualcuno lo stesse seguendo.

Quando gli agenti hanno deciso di intervenire, bloccandolo a bordo del suo mezzo nei pressi di Largo La Loggia, l'uomo, mostrando un evidente nervosismo, prima ha negato di detenere sostanza stupefacente, poi ha ammesso di possedere, per conto terzi, della droga all'interno del suo garage. La conseguente verifica all'interno del box ha cosi' permesso di rinvenire diversi involucri di cocaina per un peso complessivo di quasi un etto. Sempre all'interno della struttura e' stato rinvenuto un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre e' stato appurato dai poliziotti che il 54enne, in possesso di un porto d'armi per uso sportivo, deteneva all'interno della sua abitazione anche delle armi, fucili ed una pistola, che sono state immediatamente ritirate. Invece, gli uomini del II Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato un 36enne e una 30enne perche' gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i poliziotti, a seguito di attivita' di indagine, in via della Stazione di Colle Mattia, hanno notato un uomo e una donna a bordo di un'auto e, mentre la donna e' rimasta al lato conducente, l'uomo e' sceso e ha aperto il bagagliaio per prelevare una busta di grandi dimensioni. A quel punto, gli investigatori, insospettiti, li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo all'interno della busta ben 3 kg di marijuana. Pertanto, al termine delle attivita' di rito, il 36enne e la 30enne sono stati arrestati. Infine, i poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone hanno tratto in arresto un 45enne, originario della Guinea, perche' gravemente indiziato del reato di detenzione ai fii dispaccio di sostanze stupefacenti. Il 45enne e' stato sorpreso, all'interno della propria abitazione, con circa 48 grammi di eroina gia' suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Pertanto, al termine degli atti di rito, l'uomo e' stato arrestato. L'Autorita' Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l'operato della Polizia di Stato.