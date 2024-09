Open Arms, Santalucia (Anm): "Noi la politica la rispettiamo"

"Se si parla di condotte eversive cosa vuole che i magistrati pensino? Se si parla di mancato rispetto della politica...noi la politica la rispettiamo. Però è la politica che ci dice che gli atti dei politici possono essere sottoposti al controllo di giurisdizione. Sarebbe incostituzionale se per timore, per una prudenza pavida ci arrestassimo davanti alla porta di un ministro. Non è questo che vuole la Costituzione". Così Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), ad 'Agorà' in onda su Rai3. "È una vicenda complessa, non mi sento di azzardare nessuna conclusione, rispetto i tempi del tribunale. Creare questa grande discussione confusa e a tratti molto aggressiva credo che non renda un buon servizio all'amministrazione della giustizia e attraverso questa amministrazione alla democrazia del Paese", conclude Santalucia.