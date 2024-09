Contributi ad associazioni animaliste in Consiglio a Siracusa

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula giovedì 19 settembre alle 18. Tre gli argomenti all’ordine del giorno: la proposta per la “Istituzione e Regolamento per l’assegnazione di contributi economici straordinari ad Associazioni animaliste e volontari autonomi operanti nel territorio”; e due mozioni: la prima di FDi sul “Bosco delle Troiane”, la seconda del PD che impegna il Comune “Nel contrasto all’omolesbobitransfobia e nella creazione di percorsi positivi per la costruzione di una comunità inclusiva”.