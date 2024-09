Ispettorato del lavoro sanziona cantiere edile nel Catanese

Personale appartenente al team di ispettori INL (ispettorato del lavoro) ha effettuato un accesso in un cantiere edile in un comune della provincia di Catania. L’accesso ha consentito di accertare che la ditta esecutrice operava con due dipendenti, di cui uno è risultato in nero; essendo stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari, è stato adottato il provvedimento di sospensione dei lavori. Inoltre, sono state riscontrate e contestate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (mancato aggiornamento della visita medica, mancata esibizione del PIMUS (il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).

In totale, sono state impartite prescrizioni con ammenda massima complessiva di 8.543,05 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione e maxi-sanzione fino ad un massimo di 14.200 euro.