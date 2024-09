Guidava senza la patente, la polizia gli sequestra il motociclo ad Augusta

Nella tarda mattinata di ieri, Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 34 anni, conosciuto alle forze di polizia e già sottoposto alla sorveglianza speciale per guida senza patente.

In specie, nella tarda mattinata di ieri, l’equipaggio di una volante di Augusta, impegnato nel servizio di controllo del territorio e nel dispositivo “scuole sicure”, intercettava il trentaquattrenne a bordo di un motociclo nei pressi di piazza Mattarella.

Conoscendo i trascorsi dell’uomo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad un attento controllo e lo stesso ha giustificato la sua presenza in strada con la necessità di dover andare a prendere il figlio a scuola.

I poliziotti, a seguito del controllo, hanno accertato che il trentaquattrenne guidava il mezzo senza aver mai conseguito una patente ed inoltre gli hanno contestato anche altre violazioni al Codice della Strada.

Essendo il denunciato un soggetto già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, poiché è stato trovato alla guida senza patente, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente con l’aggravante specifica derivante dal provvedimento cui è destinatario.

Il mezzo sul quale l’uomo viaggiava è stato sequestrato.