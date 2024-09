Sindacato Filas apre una vertenza con Mc Donald's di via Columba a Siracusa

La Filas comunica che, con riferimento ai lavoratori della catena Mc Donald’s di Siracusa, nello specifico del sito di Via Columba, a seguito di numerose comunicazioni inviate – senza esito – alla proprietà, è stata avviata la procedura di raffreddamento e conciliazione. Questa organizzazione sindacale denuncia le seguenti problematiche emerse presso la suddetta sede lavorativa: Reiterato mancato pagamento degli stipendi nei termini contrattuali. Demansionamento del personale e utilizzazione dello stesso in mansioni di pulizia straordinaria dei locali e dei servizi igienici, con manipolazione dei rifiuti e pulizia degli ambienti di raccolta di questi ultimi. Tale situazione potrebbe determinare gravi carenze igieniche, anche in considerazione del fatto che gli stessi dipendenti vengono adibiti, nella medesima giornata e con i medesimi abiti di lavoro, alla somministrazione di alimenti, con potenziale contaminazione batterica di questi ultimi.