Totò Schillaci lotta tra la vita e la morte al Civico di Palermo

Si sarebbero aggravate le condizioni dell'ex calciatore palermitano Totò Schillaci ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico. Nei giorni scorsi i medici che lo stanno assistendo avevano parlato di un leggero miglioramento ma nelle ultime ore le condizioni del bomber della Nazionale Italia 90 sembra siano peggiorate.

Questo il bollettino sull'ex attaccaante palermitano: "Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarieta' dei parametri vitali".