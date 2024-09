Turista francese dispersa nel mare di Palermo: stava facendo snorkeling

Sono in corso dalle ore 18 di questo pomeriggio le ricerche in mare nell'area della riserva di Capo Gallo di un donna francese di 66 anni. Come ricostruito dai vigili del fuoco di Palermo la donna, con un gruppo costituito da 6 persone, stava effettuando snorkeling nel tratto della riserva in prossimità dell'hotel La Torre. Quando il gruppo è uscito dall'acqua si è reso conto della mancanza della donna lanciando l'allarme. Le operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria di Porto vengono impegnati i sommozzatori e il personale nautico dei vigili del fuoco di Palermo. Sul posto è stato predisposto dal personale del Comando un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni. Le ricerche andranno avanti anche nelle prossime ore.