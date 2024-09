Scicli, il 22 terzo memorial di pallamano Fabian Tabaku

Tutto pronto, in casa dell’Asd Handball Scicli Social Club, per il terzo memorial “Fabian Tabaku”. Alla terza edizione prenderanno parte, oltre ai padroni di casa guidati da Giovanni Marino, Albatro Siracusa, Aetna Mascalucia e Beach Team Messina, tutte compagini che prederanno parte al prossimo campionato di serie B. A differenza delle due precedenti edizioni quest’anno non prenderà parte la rappresentativa maltese.

“ Anche quest’anno torniamo a ricordare il promettente giovane Fabian, prematuramente venuto a mancare all’età di 17 anni - questo quanto affermato dal presidente Carmelo Ficili. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e festoso dove tutti possano condividere la passione per la pallamano. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che stanno permettendo la riuscita di questo evento.“

Il quadrangolare si disputerà domenica 22 settembre, presso la struttura tensostatica di Jungi, a partire dalle ore 10,00, con la prima gara che vedrà difronte l’Handball Scicli Social Club e l’Aetna Mascalucia, a seguire, alle ore 12,00 difronte Albatro Siracusa e Beach Team Messina. Nel pomeriggio alle ore 16,00, finale per il terzo e quarto posto e alle 18,00 finalissima. Tutte squadre desiderose di confrontarsi in un contesto ufficiale.

Al termine si svolgerà la premiazione di rito per tutte le squadre partecipanti con la presenza delle Autorità locali, nonché la presenza dei vertici federali regionali. L'ingresso è gratuito.