Fdi, Lollobrigida: "Non sono isolato, dico di venire al G7 Agricoltura in Sicilia"

"A quelli che mi dicono che sono isolato dico di venire al G7 Agricoltura in Sicilia: undici Paesi africani e tutti i ministri del G7 provano che a livello internazionale l'Italia non e' isolata. Poi possono toccare con mano le imprese che con soldi loro verranno a esporre i loro gioielli che interverranno all'Expo, sono associazioni ogni genere e con sensibilita' diverse. Da Legacoop a Confagricoltura fino a Coldiretti. Questo e' il lato positivo. Il resto e' il tentativo di alcuni di raccontare un'Italia diversa da quella che in realta' e'". Francesco Lollobrigida lo dice nell'intervista al Tempo nel corso della quale l'esponente FdI torna anche sul caso Boccia puntualizzando che "la mia verita' e' semplice. Non la conosco. E ora basta teoremi". "Non possiamo bloccare il Paese sul gossip. E' il momento delle scelte importanti per il prestigio del Paese, come il G7 dell'Agricoltura che si terra' a Siracusa dal 26 al 28 settembre", ribadisce il ministro dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle Foreste, che torna sul video che lo ritrae in Parlamento con l'imprenditrice campana chiarendo che "sono stato invitato dai colleghi parlamentari che facevano parte del gruppo della dieta mediterranea. Sono stato dieci minuti in quel convegno facendo il saluto iniziale e poi ho lasciato la sessione. Questo e' stato l'unico contatto con lei". "Poi - aggiunge - ho visto che c'e' anche una foto di una cena a Pompei durante la cena per la promozione delle cucina italiana organizzata con il collega Sangiuliano. Non c'e' altro". "Mi resta difficile - sottolinea ancora - commentare su una persona che non conosco. Lei stessa ha affermato che non mi conosce. E sottolineo: non mi conosce. Rifiuto il principio secondo il quale prima costruiscono un teorema e poi si devono passare intere giornate invece che a lavorare a dover rispondere alle chiacchiere. Ora e' il momento delle cose serie. Come il G7 dell'Agricoltura". "Ho una grande stima di Sangiuliano e del suo successore Giuli. Sono convinto - spiega Lollobrigida - che il tentativo di polemizzare quando si tengono eventi di portata internazionale, e di non creare un clima sereno, sia una sconfitta per tutti. In questi casi si dovrebbe dare l'idea di un Paese unito che protegge il suo sistema econo mico e le sue eccellenze. A chi gli domanda se il governo si sia 'arenato' su questa vicenda, Lollobrigida risponde: "Il governo e' andato comunque avanti. Non c'e' piu' niente da commentare. Per senso di responsabilita' il mio auspicio e' che si torni a parlare non solo di gossip ma anche di cose positive che oggettivamente emergono dai dati economici come l'occupazione e l'export agroalimentare. Parlano da soli".