I vescovi siciliani per la prima volta riuniti sull'isola di Capo Passero

Una giornata storica per Portopalo o che ha riunito i vescovi siciliani nell' Isola di Capo Passero davanti alla Stele di Maria Santissima, Scala del Paradiso. Per l'occasione, l'amministrazione guidata da Rachele Rocca ha donato una lapide commemorativa, da dedicare a Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II che nel 1959 si trovava in questi luoghi da sogno. La sindaca attraverso le sue agine social ha ringraziato il vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, la Conferenza Episcopale Siciliana, "per avere donato alla nostra comunità questo storico momento". Un grazie pure ai colleghi Sindaci che sono intervenuti, alle Forze dell’Ordine, ed a tutte le autorità presenti.

Un ringraziamento pure all’Associazione 'CAP 96010' per la collaborazione nell’organizzazione dell‘evento, nonché al Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile, Confraternita di Misericordia e Croce Rossa per il prezioso supporto.