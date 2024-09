Tavola imbandita con la cocaina, coniugi arrestati ad Acate: lui in carcere

Una tavola imbandita con la cocaina ha portato all'arresto di un coppia di coniugi ad Acate. Si tratta di C.V. 37 anni, e di S.C. di 29, convivente. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nel loro appartamento per un controllo (C.V. era ai domiciliari per fatti legati alla droga) i militari hanno trovato 65 involucri di plastica bianca, in parte già termosigillata ed in parte ancora da sigillare, per un peso complessivo di circa 33 grammi, tutti di analogo peso e fattura, unitamente a bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Per le modalità di presentazione dello stupefacente sulla tavola della cucina, i militari hanno ritenuto che i coniugi erano stati interrotti dal controllo di polizia proprio mentre erano nella fase di confezionamento e pesatura dello stupefacente.

C.V. è stato portato in carcere, mentre la compagna è finita ai domiciliari.