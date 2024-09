Sorvegliato speciale fuori casa: denunciato a Lentini

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito di capillari controlli condotti contestualmente nei comuni contermini di Lentini, Carlentini e Francofonte, hanno identificato 87 persone elevando sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per complessivi 6.800 euro e segnalando tre ventenni alla Prefettura di Siracusa poiché, sottoposti a controlli mentre erano alla guida delle proprie autovetture, sono stati trovati in possesso di marijuana, per uso personale.

Un 43enne pluripregiudicato di Lentini è stato denunciato poiché, all’atto della verifica effettuata dai Carabinieri, non è stato trovato presso la propria abitazione, in violazione degli obblighi derivanti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza cui è sottoposto.