G7 Agricoltura, "non sarà una Siracusa blindata". Il Piano traffico a Ortigia

Non sarà un’Ortigia blindata quella che dal 21 al 29 settembre ospiterà Divinazione Expo 2024 e, dal 26 al 28, il G7 Agricoltura e Pesca. L’amministrazione comunale di Siracusa sta puntando su parcheggi e navette per consentire a tutti, produttori, operatori commerciali o semplici visitatori, di raggiungere il centro storico e ammirare quella che, con 200 espositori, si annuncia come un’importante rassegna del meglio dell’agroalimentare italiano, cioè di uno dei settori maggiormente trainanti del sistema Italia. I dettagli sono stati forniti stamattina in una conferenza stampa del sindaco Francesco Italia alla quale hanno partecipato gli assessori alla Mobilità, Vincenzo Pantano, al Centro storico, Salvatore Consiglio, alla Cultura, Fabio Granata, alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco, e il capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa.

Comune e ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Prefettura sono al lavoro da circa tre mesi per contemperare le necessarie misure di sicurezza e le esigenze organizzative che puntano al successo dell’evento. “Divinazione” porterà a Siracusa mezzo governo nazionale, a cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che verrà a inaugurare l’expo sabato prossimo. Sarà la giornata più impegnativa, per la presenza delle più alte cariche istituzionali. Si inizierà intorno alle 19 con la Parata d’apertura che vedrà sfilare in corso Umberto 200 ballerini, acrobati e performer sotto la direzione del regista e coreografo Giuliano Peparini. Sarà il via ufficiale dell’esposizione il cui programma prevede una serie qualificati focus per parlare di agricoltura e pesca sotto svariate angolazioni.

Oltre al complesso apparato di sicurezza, sarà attivo un sistema di protezione civile messo punto dal ministero e dagli uffici comunali che apriranno il centro operativo già da venerdì prossimo.

La zona rossa sarà soltanto attorno al Castello Maniace, dove si terranno le riunione dei ministri dei 7 Paesi più industrializzati ai quali si aggiungono i rappresentati dell’Unione Europea e, nella veste di invitati, quelli di 10 stati africani.

«Per il resto – ha detto il sindaco Italia – da giorno 21 al 29 sarà una normale Ztl con delle limitazioni orarie. I residenti e gli autorizzati avranno accesso libero mentre gli tutti altri potranno entrare in Ortigia solo dalle 6,30 alle 9,30 (e non dalle 6 alle 10, come detto in conferenza stampa, nda) e dalle 14 alle 16».

Poiché la realizzazione degli stand comporterà la riduzione dei posti auto ai soli residenti in Ortigia l’Amministrazione metterà a disposizione gratuitamente una parte degli stalli del parcheggio Talete.

I non residenti e i non autorizzati avranno a disposizione tre parcheggi che saranno collegati al centro storico con il trasporto pubblico locale. La novità e l’apertura momentanea di una parte del parcheggio Mazzanti (in fase di completamento): saranno disponibili circa 120 posti auto e sarà servito dalla linea urbana 104 Santa Panagia. La altre aree di sosta sono quelle via Elorina, collegata a Ortigia da navette, e quella di via Von Platen dove, oltre alle navette, sarà possibile usufruire anche della linea 105 Santa Lucia.

La Sais Autolinee, che gestisce il trasporto locale in città, mette a disposizione il “Siracusa Pass G7-Expo”: un abbonamento unico valido dal 21 al 29 settembre, al prezzo di 10 euro, che permette di viaggiare senza limiti su tutte le linee urbane. I titolo di viaggio, in un’ottica green e di sostenibilità, potrà essere acquistato solo on-line e scaricato sugli smartphone.

«L’expo e il G7 – ha aggiunto il sindaco Italia – sono una grande opportunità per Siracusa e si stanno rivelando essere un banco di prova per la nostra macchina amministrativa che sta rispondendo molto bene. Siamo in linea con la tabella di marcia e di questo devo ringraziare tutto il personale al lavoro. Stiamo investendo risorse economiche e impegnando risorse umane perché vogliamo che tutto funzioni per il meglio nella prospettiva di riuscire a ripetere l’expo. Immaginare una fiera diffusa in un centro storico è una scommessa ma anche una bella prospettiva nel caso in cui l’evento dei prossimi giorni si riveli, come speriamo, un successo. Siracusa è stata scelta perché è stata ritenuta avere le condizioni per fare bene e noi vogliamo essere all’altezza delle aspettative che, come si può immaginare, sono elevate».

Intanto procede il montaggio degli stand. Per non intralciare la mobilità durante il giorno, e grazie all’impegno straordinario della Polizia municipale, i materiali vengono trasportati in Ortigia nelle ore notturne. Gli espositori saranno dotati di un kit per la raccolta differenziata e per loro valgono le regole dei residenti e degli operatori economici di Ortigia a partire dal divieto di lasciare in strada i contenitori.

Per evitare disagi sono stati investite delle risorse aggiuntive nella raccolta dei rifiuti nel centro storico ed è stato modificato momentaneamente il servizio. Fino al 4 ottobre ci sarà un calendario unico per le utenze domestiche e quelle non domestiche: ogni giorno dovranno essere conferite tutte le frazioni di rifiuti (carta e cartone, plastica e metalli, vetro e indifferenziato) ma opportunamente differenziate utilizzando i contenitori in dotazione. I rifiuti dovranno essere esposti tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 23 alle 3 di notte e dalle 7 alle 9. Per le sole utenze non domestiche è previsto un secondo passaggio di raccolta della frazione organica dalle 13 alle 14. I contenitori dovranno essere ritirati subito dopo la raccolta da parte della Tekra e, comunque, non oltre le 10 di ogni giorno.

Per motivi di sicurezza, sono state individuate in tutta la città circa 50 strade, definite luoghi di interesse, dove sarà assolutamente vietato a tutti gli utenti di lasciare in strada i carrellati della raccolta differenziata. C’è tempo fino al 20 settembre; dopo i contenitori saranno ritirati dalla Tekra.

Inoltre, il Comune ha programmato un cartellone di spettacoli e iniziative culturali che sarà reso noto nei prossimi giorni. In questo caso, alle risorse dell’Ente si è aggiunto un contributo di 30 mila euro dalla Regione.

Infine, l’Ufficio di gabinetto del sindaco e il servizio informatico hanno messo a punto una mappa dei luoghi e degli stand dell’esposizione che sarà presto consultabile sul sito istituzionale www.comune.siracusa.it. Altri aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali di informazione e social del Comune e del sindaco.

PIANO DI MOBILITA' A ORTIGIA

In preparazione della parata inaugurale del G7 Agricoltura e di “Divinazione Expò 24”, il settore Mobilità ha emesso apposita Ordinanza che regolamenta il traffico in Ortigia per i prossimi tre giorni. Nel dettaglio:

Giovedì 19 e venerdì 20 dalle 23 all’1, viene istituito il divieto di transito veicolare sul Ponte Umbertino, in corso Umberto, nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e le vie Sen. G. Maielli – Via Sen. Moscuzza, in via della Dogana e in Riva della Darsena.

Sul Ponte Santa Lucia ed in via Malta, nel tratto interposto tra Riva della Darsena e via Cairoli, disposta l’istituzione del doppio senso di circolazione. La corsia con direzione via Cairoli verrà utilizzata dai veicoli in uscita da Ortigia; la corsia preferenziale sarà utilizzata da i veicoli in entrata verso Ortigia. I veicoli in uscita da Ortigia, dovranno effettuare il seguente percorso: via dei Mille, Ponte Santa Lucia, via Malta, via Cairoli, corso Umberto. I veicoli dei residenti e autorizzati ZTL, in entrata verso Ortigia, dovranno effettuare il percorso via Malta, Ponte Santa Lucia.

I bus del TPL urbano in transito su via Malta, dalle 18 in poi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con Foro Siracusano svolteranno a sinistra per quest’ultimo.

Dalle 22 all’1in corso Umberto, nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e le vie Sen. G. Maielli – Via Sen. G. Moscuzza, in via della Dogana e in Riva della Darsena, disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Sabato 21, dalle 19 alle 20.15, sarà in vigore il divieto di transito veicolare sul Ponte Umbertino, in corso Umberto nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e le vie Sen. G. Maielli – Via Sen. G.Moscuzza, in via della Dogana e in Riva della Darsena.

Sul Ponte Santa Lucia e in via Malta, nel tratto interposto tra Riva della Darsena e via Cairoli, viene istituito il doppio senso di circolazione;

La corsia con direzione via Cairoli verrà utilizzata dai veicoli in uscita da Ortigia; la corsia

preferenziale sarà utilizzata dai veicoli in entrata verso Ortigia. I veicoli in uscita da Ortigia, dovranno effettuare il seguente percorso:

via dei Mille, Ponte Santa Lucia, via Malta, via Cairoli, corso Umberto. I veicoli dei residenti e autorizzati ZTL, in entrata verso Ortigia, dovranno effettuare il percorso

via Malta, Ponte Santa Lucia.

Dalle 18,30 alle 20,30 la linea 106 Ortigia del TPL urbano sarà sospesa.

Dalle 15 all’1, in corso Umberto, nel tratto interposto tra il Ponte Umbertino e le vie Sen. G. Maielli – Via Sen. G.Moscuzza, in via della Dogana e in Riva della Darsena, in via Malta, nel tratto interposto tra via Cairoli e Riva della Darsena, viene istituito il divieto di sosta con

rimozione coatta ambo i lati.