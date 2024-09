Il G7 porta i campioni della pallanuoto: nel mare di Ortigia gara tra italiani e stranieri

Nell'ambito delle iniziative collaterali del G7 Agricoltura e Pesca - "Divinazione Expo 24", in programma a Siracusa dal 21 al 29 settembre, si disputerà una partita in mare tra una rappresentativa di atleti italiani e una selezione di atleti stranieri che giocano nel campionato nazionale di Serie A1 di pallanuoto. La rappresentativa azzurra sarà guidata in panchina dal tecnico del Circolo Canottieri Ortigia 1928 Stefano Piccardo; quella straniera dal tecnico del Recco Waterpolo Sandro Sukno. La partita è prevista domenica 22 settembre alle 17 a Ortigia, sul Lungomare di Levante Elio Vittorini, nello specchio d'acqua antistante il Parcheggio Talete. Arbitri dell'incontro Alessandro Chimenti di Catania e Isaja William di Messina. Sabato 21, dalle 16.30, si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'Expo, a cui saranno presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Questa la Rappresentativa Italia: Marco Del Lungo, Andrea Fondelli, Francesco Condemi, Giacomo Cannella, Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio e Matteo Iocchi Gratta (Recco Waterpolo), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Stefano Tempesti, Francesco Cassia, Eduardo Campopiano, Christian Napolitano e Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928). Tecnico Stefano Piccardo. Questa la Rappresentativa All Stars: Bruce Maxwell Irving (AN Brescia), Alan Akmalov, Mihajlo Biocanin e Lazar Vukicevic (Nuoto Catania), Agh Gyorgy e Bruno Kadar (Olimpic Roma), Andria Bitadze, Yusuke Inaba e Georgios Kalaitzis (CC Ortigia 1928), Dejan Lazovic e Tamas Sedlmayer (Pallanuoto Trieste), Benjamin Thomas Hallok e Aaron Jhon Younger (Recco Waterpolo). Tecnico Sandro Sukno.