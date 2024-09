La banda musicale di Acate all'udienza del mercoledì di Papa Francesco

C’era la banda musicale “Città di Acate”, accompagnata da una nutrita delegazione del paese, con in testa il sindaco Gianfranco Fidone, il parroco don Mario Cascone e la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero, all’udienza papale del mercoledì in piazza San Pietro.

Il viaggio a Roma, reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor, e un contributo dell’ARS, era stato preparato a puntino dal gruppo diretto dal maestro Massimo Di Sabato e dal presidente dell’associazione fondata dal compianto Ottavio Baglio.

Per tutti i partecipanti, 84 persone, tra cui anche alcuni componenti del coro parrocchiale, si è trattato di un’esperienza emozionante. Eseguire al cospetto di papa Francesco marce come The King, Brasiliana, Gli Spartani, Barcellona 92 e intrattenere alla fine dell’udienza la piazza con i classici Vitti na crozza e altre tipiche canzoni Siciliane, ha riempito di orgoglio tutti gli acatesi presenti.

A Sua Santità sono stati donati, oltre ai prodotti del territorio (primizie, uva e olio) il cioccolato modicano e due pubblicazioni riguardanti Acate.

“È stata un'emozione indescrivibile essere ricevuto in udienza dal Papa insieme alla Banda Città di Acate, che porta il nome del compianto Maestro Baglio, e vedere il nome della nostra città alto in Piazza San Pietro. Momenti - dice il sindaco Gianfranco Fidone - che rimarranno impressi nella mia memoria e nella memoria dei numerosissimi acatesi accorsi per ricevere la benedizione di Papa Francesco, a cui ho chiesto preghiere e benedizioni per la nostra comunità”.

E il parroco don Mario Cascone, il quale benché sia stato più volte in Vaticano per incontrare Papa Francesco si è ancora emozionato: “Che gioia! Ho potuto baciare la Sua mano e chiedergli di benedire la parrocchia di Acate”.