Bronte, dal 20 al 22 ritorna dopo 18 anni la Festa dell'Unità

Dopo 18 anni, ritorna La Festa dell'Unità a Bronte il 20, 21 e 22. Il circolo del Pd di Bronte, guidato da Graziano Calanna, e coadiuvato da Mauro Petralia, in rappresentanza della Segreteria Provinciale, insieme a tutti gli iscritti e simpatizzanti, ha realizzato un Programma che vedrà impegnata la città di Bronte per 3 giorni tra Dibattiti, Spettacoli e Street Food!

Sarà un'occasione di riflessione su temi importanti che riguardano il territorio: Ospedale, Scuola, Gestione Rifiuti, Giovani e Lavoro, Turismo e Territorio. Le tavole rotonde sui vari temi vedranno la partecipazione degli operatori di settore, dei sindacati e vari esponenti del Partito Democratico.

Importanti appuntamenti saranno la relazione dei consiglieri di opposizione e il confronto fra il sindaco attuale e tutti gli ex sindaci di Bronte.

Sabato 21, ci sarà anche la Notte (Bianca) dell'Unità, lungo il corso Umberto.