Domenica alla Villa comunale di Floridia l'edizione 2024 di 'Sport City Day'

Floridia si prepara a ospitare domenica 22 settembre alla Villa comunale, l’edizione 2024 dello 'Sport City Day', manifestazione sportiva che coinvolgerà, in prima linea tutte le associazioni operanti sul territorio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Floridia, rappresenta un appuntamento immancabile per gli amanti dello sport, le famiglie e la comunità locali.

L’iniziativa è molto più di un semplice evento sportivo. È un’occasione per promuovere uno stile di vita sano, valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. La Villa comunale offre un contesto unico per praticare attività fisica all’aperto, e questa manifestazione si propone come un occasione di integrazione tra sport, natura e cultura.

"Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e le associazioni, lo 'Sport City Day' vuole essere una prima edizione di una lunga serie con l’obbiettivo di promuovere e rafforzare oltre a stili sani di vita, la socialità, la condivisione degli spazi cittadini. Non vi resta che indossare le scarpe da ginnastica e partecipare a questa grande festa giorno 22 settembre". Così l'assessore comunale allo Sport, Serena Spada. La manifestazione coinvolge 160 piazze in Italia.