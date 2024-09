Al G7 Agricoltura di Siracusa i vini del Valdinoto fanno gli onori di casa

Tra le tante realtà agricole e produttive che troveranno i propri spazi di rappresentanza a Siracusa nell’intenso programma del G7 Agricoltura, sarà un privilegio del Consorzio e della Strada del Vino del Valdinoto fare gli onori di casa offrendo la miglior accoglienza non solo alle delegazioni istituzionali ma anche ai visitatori che si attendono in città per tutto il periodo dell’Expo dell’agricoltura e della pesca che si svolgerà dal 21 al 29 settembre.

I vini dei produttori della Strada del Vino Valdinoto - che riunisce la Doc Siracusa, la Doc Noto, la Doc Eloro e l’IGP Avola - sono infatti stati scelti per accompagnare tutti i pranzi e le cene ufficiali dei delegati di Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Giappone che saranno coinvolti nel summit.

Ma già dal 21 settembre la Strada sarà tra i protagonisti delle attività in programma all’Antico Mercato di Ortigia con un grande stand in cui troverà spazio il racconto dell’identità produttiva del territorio, con banchi di assaggio gestiti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, direttamente dalle aziende associate. Non mancheranno naturalmente i focus su Nero d’Avola e Moscato, in particolare con due momenti di degustazione dal titolo “I tesori del Valdinoto”, in programma venerdì 27 settembre a cura di Onav Siracusa e sabato 28 settembre a cura di Ais Siracusa.