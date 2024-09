Cous cous fest al via a San Vito Lo Capo: in gara chef provenienti da 10 Paesi

Chef provenienti da 10 Paesi, cooking show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti d'eccezione. Prende il via domani, venerdì 20 settembre, la 27esima edizione del 'Cous Cous Fest', il festival internazionale dell'integrazione culturale che si svolgerà, fino a domenica 29 settembre, a San Vito Lo Capo (Trapani), all'insegna dello slogan Grains of peace (Grani di pace) che ribadirà, anche quest'anno, il messaggio di pace e unione tra i popoli che da sempre è il cardine della manifestazione. La kermesse è organizzata dall'agenzia Feedback, in partnership con il Comune di San Vito lo Capo, il sostegno della Regione siciliana e dei main sponsor Bia Cous Cous, Conad ed Electrolux. Per la prima volta saranno 10 i Paesi partecipanti al Campionato del mondo di cous cous, il Bia Cous cous world championship, il momento centrale del festival. Una gara tra chef internazionali all'insegna dello scambio e dell'integrazione che vedrà affrontarsi le squadre di Cina (Giulia Liu e Zuo Cuibing), Eritrea (Biniam Sagai), Israele (Tze'ela Rubinstein e Mauro Galigani), Italia (Antonino Ingargiola), Marocco (Chaoui Hanae e Mourad Dakir), Medici Senza Frontiere (Cesare Battisti, Davide Politi e Mbaye Mbow), Palestina (Shady Hasbun e Samia Sowwan), Russia (Evgeniy Romanov), Tunisia (Amine e Sahla Marrakchi), Ucraina (Hanna Yefimova). "Il Cous Cous Fest taglia il traguardo della ventisettesima edizione - dice Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo - e si va avvicinando ai 30 anni di storia. La manifestazione, inserita nel calendario dei grandi eventi della Regione siciliana è il fiore all'occhiello del nostro territorio. Una rassegna internazionale che quest'anno per la prima volta ospiterà ben 10 Paesi, tra cui la Cina, l'Ucraina, la Russia, l'Israele e la Palestina per lanciare ancor di più un messaggio di pace e incontro tra popoli".