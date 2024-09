Omaggio a Battiato, a Catania concerti di Arisa e Colapesce - Di Martino

Gentili colleghi, sabato 28 settembre alle ore 21:00 vi sarà un evento con grande musica dal vivo in memoria del maestro Battiato. Saranno Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino ad omaggiare il maestro Franco Battiato, alla Villa Bellini di Catania per il concerto tributo in programma, appunto, sabato 28 settembre alle ore 21:00. L’Omaggio a Franco Battiato è organizzato dalla Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli, con la collaborazione del Comune di Catania; la serata è promossa dall’assessorato sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana. La manifestazione è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. In allegato comunicato stampa con preghiera di diffusione.

Resto a vostra disposizione.