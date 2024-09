Recital Verdiano sabato a Floridia in un concerto dell'Afam

Gran Galà Lirico, con un concerto Verdiano, sabato pomeriggio a Floridia. Nella Sala concerti dell'Afam in via Roma 65, si esibiranno Manuela Infalletta, Aloisa Aisemberg, mezzosoprano, Gianni Giuga, Baritono e Francesco Drago al pianoforte. Il costo del biglietto è di 12 euro. Solo 5 euro per i ragazzi under 13 e per gli allievi degli istituti musicali.

Questo il programma: La Traviata Preludio

È strano...sempre libera Madamigella Valéry Di Provenza, il mar il suol Nabucco

Oh dischiuso è il firmamento

I Vespri Siciliani Mercè dilette amiche Oberto

Un giorno dolce nel core...

Oh chi torna l'ardente pensiero

Rigoletto

F. LISZT (1811-1886)

Paraphrase de concert Il trovatore

Stride la vampa

Tacea la notte placida

Il balen del suo sorriso

Romanza da camera

Stornello

Don Carlos

Son io mio Carlo