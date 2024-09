Soccorritore del 118 aggredito ad Avola, la solidarietà della sindaca Cannata

"A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo la più sincera solidarietà nei confronti del soccorritore del Seus 118 e degli operatori sanitari aggrediti nella serata di martedì - dichiara il sindaco di Avola Rossana Cannata - Nulla, in alcun modo, può giustificare il ricorso alla violenza contro chi, con dedizione e sacrificio, si impegna quotidianamente per la tutela della salute pubblica. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per il loro straordinario lavoro, in particolare nei momenti di emergenza. A loro va il nostro sostegno e la nostra gratitudine, consapevoli che la loro professionalità è un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario".