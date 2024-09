Quattro anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia: arrestato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che ha condannato l’uomo a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i maltrattamenti compiuti dal 2017 al 2021 nei confronti della moglie e dei due figli minori.

La donna trovò il coraggio di chiedere aiuto ai Carabinieri per i comportamenti vessatori posti in essere dal marito, spesso alterato anche per l’abuso di sostanze alcoliche, riuscendo a uscire con i propri bambini dalla spirale di violenza in cui si trovava.

L’arrestato è stato associato alla Casa di Reclusione di Augusta, come disposto dall’Autorità giudiziaria.