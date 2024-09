L'influencer Rizzi a Palermo: "Stop alle carrozze trainate dai cavalli"

Si terrà sabato 21 settembre alle ore 17.00 a piazza Massimo, presso stallo carrozze angolo Cavour – via Maqueda, la conferenza stampa di Enrico Rizzi per l’abolizione totale delle carrozze trainate dai cavalli a Palermo.

L’influencer, molto noto per le sue battaglie animaliste e quelle in favore dei cavalli in particolare, già lo scorso 16 agosto aveva indetto una manifestazione sempre a piazza Massimo. Un fitto cordone delle forze dell’ordine era però dovuto intervenire per impedire ad una quarantina di vetturini palermitani di avvicinarsi ai manifestanti. Una manifestazione, quella degli “gnuri”, del tutto abusiva e per la quale non si è provveduto a identificare e denunciare persone che hanno pesantemente inveito contro Rizzi e gli animalisti. Rizzi, in quella occasione, aveva promesso un suo ritorno nei luoghi.

Dunque, sabato 21 alle ore 17.00, Rizzi porterà di nuovo in piazza la protesta più ferma dei palermitani contrari ad una obsoleta “tradizione” ormai fuori da ogni tempo e basata sullo sfruttamento dei cavalli; problema, peraltro, condiviso da ben cinque rappresentanze politiche di Palazzo delle Aquile che lo scorso 2 agosto sono intervenute dopo che l’ennesimo cavallo era stramazzato in terra in centro città e sotto gli occhi dei turisti. Rizzi, inoltre, esporrà tutti i limiti dell’Ordinanza del Comune di Palermo che dovrebbe proteggere gli animali e voluta in modo particolare dall’assessore Ferrandelli.