Scontro tra auto ed un trattore a Caltagirore: uno è in prognosi riservata

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 683 bis nel Catanese. A scontrarsi sulla strada sopraelevata che dal cimitero di Caltagirone conduce a San Michele di Ganzaria sono stati un trattore con un carrello al traino e un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e verificato le condizioni dei due veicoli coinvolti, constatando che uno aveva una perdita di carburante. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, una Fiat Punto, che è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. Solo lievi escoriazioni, invece, per l'uomo che era alla guida del trattore. Sulla vicenda indaga la Polizia.