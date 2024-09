Modica e Noto ricordano gli eccidi degli ebrei del 1474 con due convegni

Promosso dalla sezione di Catania della comunità ebraica di Napoli, in collaborazione ad altre associazioni culturali locali, domenica 22 settembre si svolgerà un doppio incontro fra Noto e Modica, per commemorare l'eccidio degli ebrei avvenuto in entrambe le città nel 1474. In entrambe le città sono in programma convegni sulle tracce delle comunità ebraiche Medievali, tenuti da ricercatori locali ed esteri.

Alla fine dei convegni, saranno affisse sia a Noto antica che a Modica, lapidi commemorative che raccontano l'eccidio avvenuto. La cerimonia conclusiva vede la partecipazione delle autorità locali e presidente delle Comunità ebraiche in Italia, Noemi di Segni.

Il primo appuntamento sarà a Noto, alla Sala Gagliardi con una serie di interventi che esploreranno il complesso funerario ebraico di Noto Antica a cura della dottoressa Laura Falesi, le testimonianze ebraiche nell’altopiano ibleo e la topografia giudaica a cura dell’avvocato. Francesco Balsamo. A conclusione, una targa commemorativa sarà apposta a Noto Antica.

Nel pomeriggio il convegno si trasferirà a Modica, all'Auditorium del Palazzo della Cultura. Qui si terrà un ulteriore convegno che affronterà la storia della comunità ebraica locale, le testimonianze ebraiche e il ruolo degli ebrei nel territorio. Oltre all’intervento del professore Vittorio Rizzone, ci sarà l’intervento del dottor Nicolò Bucaria che ha studiato a lungo la Comunità Ebraica di Modica. Anche qui, verrà apposta una targa commemorativa a Palazzo San Domenico.