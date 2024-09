Il governatore di Bankitalia a Catania: "Venite al sud per fare attività d'impresa"

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta lancia un appello alle aziende italiane e straniere a investire al Sud Italia per "fare attività d'impresa" visto che si sono create delle condizioni migliori rispetto al passato e le regioni meridionali hanno un potenziale nuovo dopo gli ultimi sviluppi geopolitici. Parlando a Catania, Panetta ha sottolineato come al Sud" c'è un terzo della popllazione italiana ma un divario di consumi e reddti procapite con il resto del paese. "Chi viene da altre regioni o aree" "può contribuire allo sviluppo". "Ci si è accorti che delocalizzare anche se abbatte il costo del lavoro, ha una serie di rischi che in passato non erano considerati in maniera sufficiente. Le aziende essendo passate attraverso questa presa di coscienza dei rischi e dei costi, si stanno ponendo la domanda: ci conviene continuare a oppure cercare nuove soluzioni?", si è chiesto il governatore.