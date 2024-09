Messina, in un borsone in garage nascondeva 6,5 chili di marijuana

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i 0carabinieri hanno arrestato a Messina un 33enne con precedenti penali. Da diversi giorni i militari monitoravano l'abitazione dell'uomo, dove avevano notato un insolito viavai di persone. Ieri pomeriggio è scattato il blitz: nell'armadio del salone hanno trovato e sequestrato una busta con quasi 600 grammi di marijuana e una con oltre 170 grammi di hashish, un bilancino di precisione e mille euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. In un garage in uso all'indagato, inoltre, i carabinieri hanno scoperto oltre 6,5 chili di marijuana, in parte nascosta in un trolley e in parte in un borsone, oltre a un altro bilancino di precisione. Tutta la droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina. L'uomo si trova nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.