Alluvione in Emilia Romagna, fiumi esondati e migliaia di sfollati: 2 dispersi a Bagnacavallo

La circolazione ferroviaria è sospesa dalla nottata tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, e tra Ravenna e Faenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di un fiume.

Ne dà notizia Trenitalia. Ci sono sette Alta Velocità e Intercity cancellati, 11 con limitazioni, cinque Intercity notte instradati su percorsi alternativi.

"Stiamo lavorando per salvare tutte le persone che possiamo. La situazione è poco bella". Così all'ANSA il sindaco Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, sulla rottura dell'argine del Lamone a Traversara, che ha provocato allagamenti. Sono in corso operazioni di soccorso e salvataggio di persone anche sui tetti.

"In questo decennio l'Emilia-Romagna ha ricevuto dal governo di Roma 594.567.679 euro per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Se la regione potesse fare lo sforzo di farci sapere quanta di questa risorsa è stata spesa (spero tutta o quasi) e quali sono i territori più vulnerabili, sui quali bisogna intervenire, noi da Roma potremmo programmare ulteriori interventi in regime ordinario". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

Il ministro ha spiegato di non voler essere "polemico" nei confronti dell'amministrazione regionale perché "non sappiamo quanta di questa risorsa sia stata già utilizzata e tradotta in opere". "Quando avremo il dato preciso - ha concluso - saremo nelle condizioni di esprimere una valutazione obiettiva".

La rottura dell'argine del Lamone a Traversara a Bagnacavallo "ha determinato una fortissima situazione di pericolo in tutto il territorio a nord del Lamone sia nel territorio del comune di Bagnacavallo che nel territorio del comune di Ravenna". Lo scrive il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, che ha disposto l'evacuazione totale per i residenti nel perimetro delineato da alcune strade: la sp 24 via Basilica, via Reale ss16, confine comunale e canale destra Reno.