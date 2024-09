Modica, alla Scuola D'Alcontres seminario dedicato ai giovani del Distretto socio sanitario 45

"Bisogni e aspirazioni dei Giovani nel territorio del Distretto Socio Sanitario 45". E' il tema del seminario in programma sabato 28 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso l’Aula Magna della Scuola “Stagno D’Alcontres” di Modica. Si tratta di un’iniziativa pensata interamente per il futuro dei giovani. L’evento è promosso dalla Scuola “Stagno D’Alcontres” in collaborazione con il Coordinamento Enti di Secondo Livello. e con il patrocinio della Regione Siciliana, del Distretto Sociosanitario 45, del Comune di Modica, dell’Università di Messina e del CROAS.

Il seminario ha lo scopo di presentare i risultati di una ricerca condotta sui bisogni giovanili nel territorio. L’indagine, realizzata durante l’anno accademico 2023-2024 con il contributo della Regione Siciliana e la supervisione scientifica dell’Università di Messina, rappresenta un prezioso strumento per tutti gli operatori sociali e le amministrazioni pubbliche, chiamati a definire politiche capaci di rispondere alle sfide che i giovani affrontano oggi.

Il seminario vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nazionale, con l’obiettivo di arricchire il confronto locale con prospettive più ampie.

Il seminario della mattina ha una doppia vocazione: formare gli operatori, ma anche aprirsi alla città. Infatti nel pomeriggio, alle ore 18.00 presso il Palazzo dei Mercedari di Modica, si terrà un secondo incontro, aperto a tutta la cittadinanza. Questo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del Rapporto Giovani 2024 e vedrà la partecipazione di Diego Mesa, Professore di Sociologia della Famiglia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dialogherà con lui Giorgio Sichera, dottorando in Diritti e Istituzioni presso l’Università di Torino, per offrire uno sguardo approfondito sulla condizione giovanile in Italia, tra presente e futuro.

Con questo evento, Modica si conferma un centro di dialogo e innovazione, capace di mettere al centro della propria agenda politica e sociale il futuro delle nuove generazioni. Un incontro imperdibile per chi lavora nel sociale, per le istituzioni e per tutti coloro che vogliono contribuire a un cambiamento positivo per i giovani.