Ragusa, lite tra condòmini con coltellata: denunciati 2 immigrati

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato in stato di libertà un tunisino di anni 22 e un algerino di anni 33 ritenuti responsabili in concorso tra loro del delitto di lesione aggravata.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi allorquando gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti per segnalazione di lite fra i condomini di uno stabile ubicato nel centro storico di Ragusa. I poliziotti hanno accertato che, per futili motivi, uno dei condomini dello stabile, insieme ad un complice, aveva aggredito un altro abitante del palazzo, sferrandogli anche una coltellata al braccio.