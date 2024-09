Bus e Tram fermi per sciopero: disagi in tutta Italia

Rischio disagi per la circolazione nelle principali città italiane per lo sciopero di 24 ore a livello nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato per oggi dai sindacati di base. Lo stop di bus, metro e tram potrebbe provocare problemi al traffico in particolare a Roma (4ore, dalle 8.30 alle 12.30), Milano, Napoli, ma anche a Palermo,Firenze e Bologna. A volere lo stop delle corse di bus, metro e tram i sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base e Usb Lavoro Privato. La protesta, lamentano i sindacati, per l'indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto su questioni come l'aumento salariale e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.Rischio disagi per la circolazionenelle principali città italiane per lo sciopero di 24 ore alivello nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato peroggi dai sindacati di base. Lo stop di bus, metro e trampotrebbe provocare problemi al traffico in particolare a Roma (4ore, dalle 8.30 alle 12.30), Milano, Napoli, ma anche a Palermo,Firenze e Bologna. A volere lo stop delle corse di bus, metro e tram i sindacatiCub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e SindacatoGenerale di Base e Usb Lavoro Privato. La protesta, lamentano isindacati, per l'indisponibilità delle controparti datoriali adaprire un confronto su questioni come l'aumento salariale e lariduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.