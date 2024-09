Dalla Regione stanziati fondi per i comuni montani del Ragusano

Una buona notizia per i comuni montani iblei. L'Assessorato Regionale agli Enti Locali ha stanziato, attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) dei fondi da destinare a tutti i comuni siciliani montani e semi montani. Tra questi spiccano Monterosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Ragusa. A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate che ha lavorato, insieme al collega di Partito, l’Assessore Andrea Messina, su questi finanziamenti: “Abbiamo inteso valorizzare quelle piccole comunità montane che rappresentano un patrimonio prezioso da preservare – commenta l’esponente della DC – nelle loro peculiarità e nel loro profondo senso di appartenenza. Ai quattro comuni beneficiari vanno oltre 245 mila euro così ripartiti: Monterosso Almo: 82.622, Giarratana, 74.546, Chiaramonte Gulfi: 45.670, Ragusa: 42.393. I fondi potranno essere utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico fluviale e per attività di monitoraggio e manutenzione di aree interessate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. E ancora per acquisizione di beni finalizzati ai fabbisogni della popolazione, per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la manutenzione di strade comunali. Invito caldamente gli amministratori dei comuni interessati ad attivarsi in tal senso perché il tempo limite perentorio è fissato in 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale”.

NELLA FOTO, il Municipio di Chiaramonte Gulfi