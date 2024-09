Ai domiciliari la ragazza che ha ucciso i due figli neonati in provincia di Parma

'È stata arrestata e posta agli arresti domiciliari Chiara Petrolini, 22 anni, accusata dell'omicidio dei suoi due figli neonati, trovati sepolti nel giardino della villetta dove la ragazza vive con la famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. 'Finalmente, è l'unico commento che posso fare', ha detto all'ANSA la mamma del fidanzato della ragazza. Dagli inquirenti emerge intanto che il bimbo partorito il 7 agosto era nato vivo ed è morto dissanguato dopo il taglio del cordone ombelicale 'in assenza di una adeguata costrizione dei vasi'. Molte le contraddizioni della ragazza che cercava online come nascondere la gravidanza, ma poi afferma di aver voluto i bambini e di averli sepolti in giardino per 'tenerli vicino'.