Acate, disservizi Ast e disagi per gli studenti pendolari

Anno scolastico nuovo, vecchi e “storici” problemi per gli alunni pendolari di Acate. E come sempre i sindaci di turno, ascoltate le sacrosante lamentele dei rappresentanti dei ragazzi, denunciano le carenze del servizio, “assicurato” dall’Ast.

“Ancora una volta scrivo all’azienda e all’Assessorato Regionale per denunciare le gravissime criticità del servizio di trasporto studenti. Un servizio pessimo - spiega il sindaco Gianfranco Fidone - che fa arrivare in ritardo i nostri studenti e che perfino li lascia appiedati. I mezzi sono fatiscenti e obsoleti e ogni giorno la comunità scolastica che si deve recare a Vittoria, quindi una manciata di chilometri, vive un calvario arrivando sempre in ritardo, saltando ore di lezioni e vedendo compromesso il diritto allo studio”.

La nota inviata dal primo cittadino acatese segue le tante già inviate lo scorso anno scolastico : “Da sindaco non posso fare altro che denunciare con forza questo pessimo servizio che non dipende dal Comune. Mi appello anche alla sensibilità di Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa per riuscire a conferire ai nostri studenti servizi adeguati”.