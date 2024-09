G7 a Siracusa e parcheggi a Ortigia: solo 50 posti per i residenti nell'isola

Con due diverse ordinanze, il settore Mobilità e trasporti ha regolamento l’utilizzo dei parcheggi privati all’interno di Ortigia e del parcheggio Talete in occasione di Divinazione Expo 2024 e del G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa.

Dal 21 al 29 settembre, l’accesso ai parcheggi privati di ogni tipologia, situati nell’isolotto, sarà riservato esclusivamente ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive. A questi ultimi, l’ingresso sarà consentito solo se la prenotazione alberghiera verrà comunicata al comando della Polizia municipale con un’e-mail indirizzata a ztlg7@comune.siracusa.it.

Tutte le prenotazioni, comprese quelle ricevute dai gestori dei parcheggi, già pervenute per le date sopra indicate e quelle che si aggiungeranno dovranno essere comunicate immediatamente prima dell’arrivo degli ospiti.

La società “Easy Parking S.r.l.”, che gestisce il parcheggio della Marina, ha l’obbligo di oscurare i cartelli luminosi ubicati in via Malta e all’ingresso del ponte Santa Lucia che indicano il numero di stalli di sosta a pagamento disponibili.

Infine, per quanto riguarda il parcheggio Talete, fino a giorno 25, sono stati riservati 50 stalli per i residenti di Ortigia. Chi deciderà di utilizzarli, potrà raggiungere casa sfruttando le navette che effettuano il periplo dell’isolotto nell’arco di tutte le 24 ore di ogni giorno. Dalle 7 alle 23 c’è una corsa ogni 10 minuti, dalle 23 alle 7 una ogni 20 minuti.