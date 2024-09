Caltanissetta a secco, cittadini protestano davanti al Comune per l'acqua

Decine di persone a Caltanissetta stanno protestando contro il razionamento dell'acqua. Sono state per il secondo giorno consecutivo davanti al palazzo comunale.

Soprattutto tante donne le manifestanti che sono scese in piazza perché esasperate da una situazione insostenibile. A Caltanissetta infatti l'acqua ormai viene distribuita ogni 7 giorni ma ci sono zone dove non arriva anche da tre mesi e si va avanti con il servizio di autobotti a pagamento. Servizio che non sempre è disponibile visto il numero altissimo di richieste. La questura ha inviato anche mezzi di polizia per l'acuirsi della protesta. I manifestanti chiedono di poter parlare con il prefetto, che probabilmente li riceverà nei prossimi giorni, e con il presidente della Regione Renato Schifani.