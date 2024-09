Al via il razionamento dell'acqua a Palermo

Dal 7 ottobre sarà sospeso il servizio di erogazione dell'acqua per un giorno alla settimana nei vari distretti di Palermo. L'Amap adotterà un piano sperimentale di razionamento della risorsa idrica. "Ciò al fine di contrastare gli effetti della grave emergenz aidrica che sta interessando tutto il territorio siciliano. Il piano è stato concordato con la Cabina di regia istituita dalla Presidenza della Regione Siciliana e fa seguito alle riduzioni della portata immessa al servizio del capoluogo e dei Comun idell'area metropolitana. Quest'ultima misura - afferma una nota dell'azienda municipalizzata acquedotto - per effetto del naturale aumento della domanda che si verifica ogni anno nella tarda stagione estiva a causa del rientro dei residenti, della ripresa delle attività scolastiche e della forte presenza dituristi - avrebbe potuto causare accentuate riduzioni delle pressioni in rete e, in casi particolarmente svantaggiati, anche la diffusa interruzione dell'erogazione idrica durante le ore diurne di massimo consumo".