Messina, occasione sprecata: la Casertana strappa il pareggio in rimonta

Un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci. Momenti toccanti per il bomber che proprio a Messina aveva iniziato la sua carriera professionale.Il Messina si fa rimontare dalla Casertana ed al 'Franco Scoglio' finisce 2 a 2. Una gara dominata dai padroni di casa per tutto il primo tempo e buna parte della ripresa, poi la squadra di Modica ha dieci minuti di follia e gli ospiti recuperano il doppio svantaggio.

Il Messina passa al primo minuto di gioco: Su un disimpegno sbagliato della Casertana, i giallorossi ripartono e ne approfittano: traversone dalla sinistra di Ortisi per il colpo di testa vincente di Petrungaro, autore del primo gol stagionale. Al 17’ il Messina raddoppia. L’attaccante veste l’abito del rifinitore e serve Luciani con un filtrante: il numero 18 scatta sul filo del fuorigioco, supera Zanellati e insacca. Al 28’ destro a giro da parte di Petrungaro, la sfera si spegne oltre la traversa.

La ripresa si apre con l’undici di Modica ancora proiettato in zona offensiva. Al 47’ cross verso Anatriello che non colpisce bene con il sinistro e l’azione sfuma. Nell’altra metà campo iniziativa di Paglino per Salomaa, botta al volo e pallone sul fondo. Al 52’ Petrungaro si rende pericoloso in acrobazia, Zanellati si distende e manda in angolo. Poi giallo a Bacchetti per fallo su Luciani, l’arbitro sventola il giallo: il centrale era diffidato, salterà la sfida con il Taranto. Al 59’ zampata di Mancini da posizione ravvicinata, Curtosi è decisivo. Superata l’ora di gioco Iori si affida a Bakayoko, fuori Salomaa. Al 66’ Carretta accorcia le distanze e riapre la contesa: il 7 dei falchetti, innescato da Paglino, disorienta un avversario e beffa Curtosi con il destro. Al 70’ tripla sostituzione: minuti a disposizione per Damian, Iuliano e Capasso. Ad un quarto d’ora dalla fine, Bakayoko viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Damian: Curtosi intuisce l’angolo e devia sul palo, il neo entrato raccoglie e aggancia il pari. Per il Messina amara delusione.

Al termine della gara il tecnico del Messina Giacomo Modica si è dimesso. Il presidente del club peloritano, Pietro Sciotto le ha respinte, confermando piena fiducia al tecnico.