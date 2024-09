Basket donne, Ragusa a La Spezia per un quadrangolare: partecipano quintetti di A2

Sono partite stamani alla volta de La Spezia le ragazze della Passalacqua Eirene Ragusa.

Team al completo per partecipare alla terza edizione del torneo Siram Veolia, un quadrangolare che vede impegnate tutte formazioni che disputeranno il campionato LBF Techfind in serie A2.

Un mese di intenso lavoro per la squadra allenata da Mara Buzzanca e assistita da Laura Perseu. "Per noi questo torneo rappresenta il primo test reale da inizio preparazione - commenta coach Buzzanca - ; abbiamo lavorato sodo e vedremo cosa il nostro lavoro ha effettivamente sviluppato".

Al gruppo si sono aggregate la scorsa settimana anche Amaiquen Siciliano.e Chiara Consolini impegnate con le nazionali argentina e italiana. "Nell'intesa di squadra qualcosa già si vede nonostante il gruppo sia completo da una settimana; servirà del tempo per cementare l'amalgama ma devo dire che i segnali sono buoni".

Le avversarie serviranno a valutare e calibrare il lavoro fatto sia dal punto di vista atletico, sia tecnico. "Andiamo a La Spezia per fare il nostro gioco. In questa fase di preparazione penso poco alle avversarie. Mi aspetto invece dalla mia squadra, velocità, difesa, grinta. Voglio vedere una squadra che corre e che lotta" conclude coach Buzzanca.