Rubato un defibrillatore a Balestrate, il sindaco: "Non porta alcun vantaggio"

Rubato il defibrillatore installato dall'amministrazione comunale a Balestrate in via Madonna del Ponte. La denuncia ai carabinieri è stata presentata da uno degli assessori della giunta comunale. "Un gesto inqualificabile - afferma il sindaco Vito Rizzo - Avevamo installato due defibrillatori durante l'emergenza Covid. Sono strumenti che servono a salvare vite umane. Abbiamo presentato denuncia. Non si comprende quale sia il fine di rubare uno strumento salva-vite. Si fa un danno alla comunità e non porta alcun vantaggio personale di chi compie questo gesto".