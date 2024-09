Urso a Catania: per l'ex Ilva di Taranto 15 manifestazioni di interesse

"Abbiamo preso in mano il destino del più grande polo siderurgico italiano" l'ex Ilva ndi Taranto "a fine febbraio, quando vi erano appena c'erano materie di approvvigionamento per 4 giorni, se non avessimo fatto sarebbe stato il collasso del sistema co n la chiusura dell'altoforno 4. In appena 6 mesi i commissari sotto nostra indicazione hanno ripristinato la piena funzionalità di quell'altoforno e a programmare l' apertura di un secondo altoforno nell'ottobre di quest'anno e del terzo nella prima parte del prossimo anno. In questi sei mesi abbiamo anche creato le condizioni anche attraverso il prestito ponte autorizzato dalla commissione Ue e il piano di sviluppo del sito anche ambientale e sanitario a creare le condizioni per una gara internazionale". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a una domanda della stampa, a un evento a Catania.Il ministro aggiunge, dopo avere detto che sono arrivate nella notte 15 manifestazioni di interesse per la gara internazionale, che inizia una fase in cui le aziende di cui sono arrivate le manifestazioni di interesse "potranno accedere ad altre informazioni sulla cui base costruire il loro piano industriale, finanziario, ambientale, occupazionale, e nel contempo se ci fossero altri interessati potrebbero farlo in cordata con questi. Io penso nei prossimi mesi definiranno piani industriali concorrenziali e noi sceglieremo quello che sarà meglio per garantire il rilancio della siderurgia nazionale e il percorso green del sito dell'ex Ilva che pensiamo potrà diventare il più grande sito siderurgico green d'Europa".