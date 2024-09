Ubriaco entra in un bar di Noto e crea il caos: aveva in tasca un coltello

Agenti del Commissariato di Noto sono intervenuti nella notte per la segnalazione di una persona molesta all’interno di un bar. Giunti sul posto, i poliziotti trovavano un uomo, di 49 anni, in evidente stato di ebbrezza che, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri e, per tale motivo, veniva denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nella circostanza, l’uomo inveiva contro i poliziotti e, per tale motivo è stato denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale.