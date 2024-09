Bloccato a Noto con oggetti per offendere: denunciato

Agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un giovane di 19 anni, per porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, nel corso di un controllo su strada, a seguito di perquisizione, il giovane veniva trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 100 cm e di una leva piegatrice (un attrezzo da carpenteria) lunga 75 cm. Nella circostanza, il giovane era in compagnia di altri due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente che, per tali motivi, sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa.