Giorgia Meloni a Siracusa tra gli applausi: "La nostra produzione agricola vale 70 miliardi"

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Ortigia, a Siracusa, per l'inaugurazione di Divinazione-Expo24 nell'ambito del G7 per l'agricoltura. Al suo arrivo si è fermata in alcuni stand, tra cui quello di Melinda. APoi è arrivata in piazza Duomo dove ha inaugurato ufficialmente la manifestazione.

La premier Giorgia Meloni è arrivata, tra gli applausi, allo stand del Ministero dell'Agricoltura per il G7 di Siracusa. Ad accoglierla il prefetto di Siracusa e il governatore della Sicilia, Renato Schifani oltre al sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

"Questo evento ruota attorno alla presidenza italiana del G7 in cui i ministri si incontreranno per parlare dei problemi degli agricoltori e della pesca per la prima volta. Trovo molto intelligente l'iniziativa del ministro Lollobrigida di raccontare in un posto così straordinario come l'isola di Ortigia la straordinaria capacità che i nostri agricoltori hanno di produrre un pezzo fondamentale e straordinario conosciuto dappertutto come il made in Italy. L'esportazione italiana di prodotti italiani agroalimentari varrà fino 70 miliardi di euro. È la nostra forza più grande". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Siracusa all'inaugurazione di Divinazione Expo nell'ambito del G7 Agricoltura e pesca.

"Le polemiche ci stanno sempre inItalia, io preferisco lavorare se mi consente, le polemiche le lascio agli altri". Così la presidente del Consiglio GiorgiaMeloni interpellata sulle polemiche dopo l'alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche nei giorni scorsi nel corso della sua visita all'Expo Divinazione che precede il G7 Agricolo a Siracusa, sull'isola di Ortigia.