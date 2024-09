Il Siracusa in trasferta a Caltanissetta: obiettivo azzurro è battere la Nissa

Con l'organico che il Siracusa si ritrova, potrebbe mandare due squadre in campo. Gli azzurri affrontano domani a Pian del Lago la Nissa. I padroni di casa sono affamati di punti e di gol. Di Contro i siracusani intendono proseguire sulla scia di 7 giorni fa, quando hanno messo sotto il Ragusa con una certa facilità. Marco Turati ha soltanto l'imbarazzo nella scelta. Ma la novità potrebbe essere l'impiego dell'ex Catania Di Grazia. Il tecnico in conferenza stampa ha detto del calciatore. "Non lo scopriamo oggi - dice Turati- Di Grazia è calciatore di categoria superiore. In settimana abbiamo studiato i nostri avversari. Hanno dei forti attaccanti e prenderemo le dovute contromisure. Dobbiamo portare a casa la partita". La partita comincerà alle 15.

(Nella foto di Cilmi il bomber Mimmo Maggio)