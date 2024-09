Morta la conduttrice tv Paola Marella: stroncata da un tumore

Paola Marella, celebre architetto e volto noto della tv, è morta a 61 anni, il 21 settembre. Da tempo era in cura per un tumore, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nata nel 1963 a Milano, ha raggiunto al popolarità televisiva solo nel 2009, quando è stata inserita nella nuova squadra dei personaggi di Real Time al suo esordio, per poi dividersi con l'emittente Sky, per condurre programmi come Cerco e Vendo Casa, Un sogno in affitto e Come la vorrei, diventati rapidamente parte della cultura popolare di massa del nostro Paese. I suoi ciuffi bianchi, caratteristica peculiare del suo aspetto che nell'ultimo periodo hanno lasciato il posto a una chioma canuta, l'hanno resa immediatamente riconoscibile al grande pubblico, che ha imparato ad apprezzarne la professionalità ma anche la sagacia e l'ironia. A lungo ha fatto coppia con Enzo Miccio in tv, creando un tandem di grande impatto con il pubblico nel programma Ma come ti vesti.